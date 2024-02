Nemen ETF’s ook Europa over?

Nemen ETF’s echt de overhand? Gegevens van Morningstar vertellen ons dat op 31 december 2023 slechts 26,7% van het totale beheerde vermogen in Europa toe te schrijven was aan passieve strategieën die een benchmark repliceren (het universum omvat open-end fondsen en ETF’s, maar geen geldmarktfondsen en dakfondsen).

Dit is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden, toen het passieve marktaandeel 12,3% van het totaal bedroeg.

En waar de VS het voortouw neemt, zal Europa zeker volgen: in de Verenigde Staten hebben passieve activa voor het eerst in de geschiedenis de actief beheerde activa in de fondsensector als geheel overtroffen (respectievelijk 50,02% en 49,98% eind januari 2024).

Hoewel Europa ver verwijderd lijkt van de niveaus die net in de VS zijn bereikt, zou deze historische verandering wel eens sneller kunnen gaan dan men denkt. De analyse van de activastromen en vooral de organische groei van passieve versus actieve strategieën bevestigt de voorkeur van beleggers…

Lees verder bij www.morningstar.nl