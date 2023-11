negenklapper voor Ivoorkust – Voetbal International

Ivoorkust is meer dan overtuigend begonnen aan de kwalificatieserie voor het WK van 2026. Voor de spelers van de Seychellen kwam het laatste fluitsignaal na negen tegengoals als een verlossing.

De internationals van de eilandengroep waren waarschijnlijk al met weinig verwachtingen naar Abidjan afgereisd. De nummer 195 van de FIFA-ranking hield in de openingsfase nog aardig stand, maar daarna ging het snel. Sébastien Haller gaf het startsein voor het doelpuntenfestijn. De voormalige spits van FC Utrecht en Ajax opende in de twintigste minuut vanaf de strafschopstip de score. Ex-PSV’er Ibrahim Sangaré verdubbelde de marge al in de 24ste minuut.