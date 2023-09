Neerwaartse spiraal ChatGPT, volgt Microsoft?

Is de hype voor AI al voorbij of is sprake van een zomerdipje? De tijd zal het leren, maar het gebruik daalt volgens CNBC en voor ChatGPT dreigde een faillissement.

In augustus dook een nieuw rapport online op waaruit bleek dat de AI-aangedreven chatbot van OpenAI, ChatGPT, op de rand van faillissement stond. Hoge operationele kosten en uiteenlopende belangen waren de belangrijkste redenen voor dit probleem.

Net als zijn concurrent, Microsoft’s Bing Chat, lijkt ChatGPT in een neerwaartse spiraal te zitten. Volgens een rapport van Business Insider markeerde augustus de derde maand op rij met een daling van het aantal bezoeken aan de website van ChatGPT, zoals opgemerkt door Business Insider.

Volgens statistieken gedeeld door Similarweb, de AI-hype lijkt af te zwakken. Om dit in perspectief te plaatsen: de gemiddelde tijd besteedde tijd aan ChatGPT daalde van 8,7 minuten in maart naar 7 minuten in augustus.

ChatGPT ligt onder het vergrootglas van de Amerikaanse Federal Trade…