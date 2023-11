Neergestoken neef Quincy Promes flipt uit in rechtszaal: ‘Gaat hem geen flikker aan’

Quincy Promes verkeert nog steeds in staat van ontkenning. Volgens hem heeft hij zijn neef Esajas niet neergestoken, ook al bewijzen afgetapte telefoongesprekken iets anders. De voormalig speler van onder meer FC Twente en Ajax weigert schadevergoeding te betalen. Het zit Esajas behoorlijk hoog en dat leidt tot een explosie in de rechtszaal.

Maandagavond was de spanning voelbaar in het hooggerechtshof in Amsterdam, waar Promes zelf opnieuw niet aanwezig was. De advocaten van Quincy twijfelden aan de authenticiteit van de getoonde foto’s van het letsel van Esajas. Deze schoot op een gegeven moment uit zijn slof: “Wil je het zien?!”

‘Gaat hem geen flikker aan’

Esajas liet zich overmannen door emotie en riep door de zaal: “Ik ben geïrriteerd en niet zo’n beetje ook… tsss…” Naar eigen zeggen heeft hij blijvend letsel overgehouden aan het steekincident. “Ik kom haast niet buiten, ik zit in een sociaal isolement, Promes is de aandacht gewend, ik…