Needham | TSMC te voorzichtig

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) zag over het vierde kwartaal de winst op jaarbasis met 19% afkalven tot $7,6 mrd. De winstdaling was het gevolg van een uitzonderlijk sterk laatste kwartaal in 2022 en minder groot dan waar Needham voor vreesde.

Optimistisch

De analisten zijn optimistisch over de kansen van ’s werelds grootste chipmaker. TSMC is een belangrijke speler voor AI-toepassingen en levert onder andere chips aan Nvidia en Apple. Het bedrijf verwacht dat de huidige productiecapaciteit onvoldoende zal zijn om te voldoen aan de vraag in 2024 en 2025. TSMC stapt in de tweede helft van dit jaar over van 5nm- naar de modernere 3nm-nodetechnologie. Voor dit jaar verwacht het bedrijf $28-32 mrd uit te geven, wat in lijn ligt met 2023. TSMC gaat de…