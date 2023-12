Needham | Kansen voor mediagigant

De topmannen van Warner Bros. Discovery en Paramount Global kwamen onlangs bij elkaar om een mogelijke fusie te bespreken. Needham & Co denkt dat de twee mediabedrijven samen de waarde zouden kunnen maximaliseren. De analisten wijzen erop dat de streamingdiensten HBO en Paramount+ nu nog niet tot de top behoren, maar gebundeld het op twee na grootste streamingplatform in de VS opleveren. Het fusiebedrijf zou de grootste filmstudio van Hollywood worden met een sterk aanbod. De combinatie zou ook een van de grootste aanbieders van kabelkanalen worden, goed voor 40% van de totale tijd die Amerikanen naar traditionele tv kijken. In combinatie met het CBS-uitzendnetwerk en een aantal sterke nieuws- en sportmerken denken de analisten dat dit tot een betere…