Nederlandse politie-auto vliegt in de fik na achtervolging [filmpje]

Wageningen was gisteravond het decor van een wilde achtervolging. “De bestuurder nam grote risico’s door op hoge snelheid door een winkelstraat te rijden,” aldus een ooggetuige. Fietsers en voetgangers moesten aan de kant springen om hun hachje te redden. Na afloop vloog de dienstauto in kwestie ook nog eens in de fik door oververhitte remmen.

Bekijk de beelden hieronder:

Rood licht

Het begon allemaal toen de bestuurder een rood verkeerslicht negeerde op de Stadsbrink. “De politie probeerde hem aan te houden vanwege deze overtreding, maar de bestuurder koos ervoor om te vluchten,” vertelt een verslaggever ter plaatse. En zo begon een wilde rit door de straten van Wageningen, waarbij de verkeersregels compleet werden genegeerd.

Brand

De climax van deze achtervolging vond plaats op de Generaal Foulkesweg. “De politie slaagde erin de bestuurder te blokkeren,” zegt een ooggetuige. Vier agenten haalden de man uit zijn auto en arresteerden hem. Tijdens…