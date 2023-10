Nederlandse particuliere beleggers stappen massaal in Adyen na koersval

– Ondanks tegenvallende halfjaarcijfers nam in het derde kwartaal het aantal beleggers dat Adyen aanhoudt met 74% toe



17 oktober 2023 – Nederlandse beleggers stappen massaal in Adyen , blijkt uit recente data van investeringsplatform eToro. De koers van Adyen daalde in augustus spectaculair in reactie op de halfjaarcijfers. eToro-gebruikers lijken de afstraffing te zwaar te vinden. Het aantal beleggers dat aandelen van het bedrijf in de portefeuille heeft nam afgelopen kwartaal met 74% toe.









eToro kijkt naar de bedrijven die de grootste…