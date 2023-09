Nederlandse Netflix-kijkers met gedeeld account kijken nu minder

Eerder stelde Netflix nog dat het delen van je wachtwoord de definitie van ware liefde was. Daar kwam eerder dit jaar helaas een eind aan. Nu moet men betalen voor het delen van een Netflix-account. Althans, wanneer Netflix je er op betrapt. De streamingdienst klopte zich deze zomer nog op de borst dat het nieuwe beleid een flinke toename in abonnees tot gevolg heeft gehad. Recent onderzoek van GFK stelt dat, in ieder geval in Nederland, het beleid toch zeker effect heeft gehad.

Afname van 40% aan Nederlandse Netflix kijkers.

Volgens GFK is het aantal Nederlandse Netflix kijkers in de maand augustus met veertig procent gedaald ten opzichte van augustus 2021. Wel heeft Netflix nog altijd het grootste gedeelte van de markt in handen. Niet meer de overweldigende dominantie die we zagen ten tijde van Netflix haar eerste jaren op de Nederlandse markt. Maar alsnog heeft de streamingdienst een marktaandeel van 47%. Van de mensen die de afgelopen maand een streamingdienst…