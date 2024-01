Nederlandse industrie krijgt fors minder nieuwe orders binnen

Leestijd: 2 minuten

De Nederlandse industrie heeft in de laatste maand van 2023 opnieuw fors minder orders binnengekregen. Ook ging de productieomvang wederom omlaag en het vertrouwen van producenten nam eveneens verder af, komt naar voren uit nieuwe cijfers van respectievelijk de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens Nevi wijzen bedrijven op aanhoudende onzekerheid in de markt. De organisatie krijgt al sinds augustus 2022 melding van terugloop in het aantal orders. De zogeheten inkoopmanagersindex van Nevi kwam voor december uit op een stand van 44,8, wat een verslechtering betekent ten opzichte van de score van 44,9 van november.

Een niveau van 50 of meer wijst op groei van de bedrijvigheid, daaronder op krimp. Sommige ondernemingen wezen in december in het bijzonder op een zwakke vraag uit de bouwsector. Ook viel de vraag uit Duitsland, Nederlands belangrijkste afzetmarkt, tegen.

Stemming…