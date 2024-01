Nederlandse Groente- en Fruitindustrie: Financieel Succes Ondanks Uitdagingen

Leestijd: < 1 minuut

Nederlandse groente- en fruitbedrijven hebben het afgelopen jaar meer verdiend, terwijl oogsten juist tegenvielen door de hoge energieprijzen en extreem weer. Door de wereldwijde schaarste kon de prijs van onder meer uien en wortels omhoog, waardoor telers en handelaren financieel een beter jaar hadden dan in 2022. Dat meldt belangenvereniging GroentenFruit Huis.

Vooral uien waren gewild in het buitenland, terwijl ook hiervan de oogst in 2022 en 2023 tegenviel door wisselvallig weer. Door de aanhoudende vraag leverde de lagere hoeveelheid uien toch 50 procent meer op dan een jaar eerder. Met name het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje kochten afgelopen jaar veel Nederlandse uien.

De totale omzet van Nederlandse groente- en fruitbedrijven inclusief handelaren bedraagt ongeveer 18 miljard euro, waarvan 15 miljard euro werd geboekt in het buitenland. De omzet in het buitenland groeide met 10 procent, terwijl het aantal kilo’s geëxporteerd…