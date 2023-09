Nederlandse financials beleven een slechte dag

Het was geen beste dag voor beleggers in de Nederlandse financials. Tamelijk teleurstellende inflatiecijfers uit Europa en de VS hadden opmerkelijk weinig impact op de beurzen. De euro leverde fors in tegenover de dollar.

Zo op het eerste gezicht goed nieuws van het Nederlandse inflatiefront. Het CBS meldt namelijk dat de inflatie afgelopen maand (in een voorlopige raming) is gedaald naar 3.0%. Prijzen lagen afgelopen maand dus 3,0% hoger dan een jaar eerder. In juli stegen de prijzen nog met 4,6%.

Reden voor een feestje? Nee, schreef analist Niels Koerts in een eerste reactie. “De prijzen voor energie liepen met liefst 28,6% terug. De dalende energieprijzen zijn tijdelijk, maar geldt niet voor de lonen, die structureel oplopen. Ook de boodschappen werden fors duurder. De prijzen voor voedingsmiddelen, dranken en tabak stegen in augustus met ruim 10% ten opzichte van een jaar geleden. In Nederland krijgen we de inflatie dus niet zomaar terug op het gewenste niveau van…