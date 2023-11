Nederlandse e-bikefabrikant Qwic failliet

Leestijd: < 1 minuut

Het Nederlandse e-bikemerk Qwic is failliet verklaard, een situatie die zich al aandiende toen het bedrijf onlangs uitstel van betaling aanvroeg. De financiële problemen van de fietsenfabrikant werden verergerd door een forse navordering van 12 miljoen euro door de douane, zoals medeoprichter Taco Anema uitlegde aan Het Financieele Dagblad. Anema benadrukte de intentie om de naheffing aan te vechten, hoewel dit een langdurig proces kan zijn.

Opgericht in 2006, groeide Qwic uit tot een van de meer prominente e-bikemerken in Nederland, met een verkoop van ongeveer 200.000 fietsen. Drie jaar geleden rapporteerde marktonderzoeker Multiscope dat Qwic een marktaandeel van ongeveer 3% had, waarmee het tot de top-10 populairste merken in Nederland behoorde.

Productie en Concurrentie

Qwic kondigde in het voorjaar nog aan 50.000 fietsframes in Nederland te laten produceren door VDL Bike Frame Technologies, een onderdeel van het industriële familiebedrijf…