Nederlandse columniste is voor de Playboy uit de kleren gegaan

Anna van Vliet uit Hillegom heeft een opmerkelijke reis achter de rug. Haar carrière begon in de wereld van de fysiotherapie, maar al snel ontdekte ze dat haar ware passie ergens anders lag: modellenwerk. Ook is ze nu columnist voor het bekendste blaadje ter wereld.

Op avontuur in Tokio en New York

Op 20-jarige leeftijd nam Anna een moedige stap: ze verhuisde in haar eentje naar Tokio. Dit was slechts het begin van haar internationale avonturen, want na haar tijd in Tokio verhuisde ze naar New York waar ze haar modellencarrière verder uitbouwde.

Pen

Naast haar werk als model vond Anna ook tijd om haar creativiteit te uiten. Ze schreef eerder columns voor het tijdschrift Yes en gaat nu ook voor de Playboy aan de slag. Maar er is meer, want ze is ook meteen voor de camera uit de kleren gegaan voor haar nieuwe werkgever. Een preview daarvan ziet u hier.