Nederlandse chipfabrikant Nexperia raakt betrokken in chip oorlog

Je als bedrijf laten opkopen door de hoogste bieder kan leuk zijn voor de aandeelhouders, maar het kan je ook in de nesten werken. Zo ondervindt momenteel het van oudsher Nederlandse bedrijf Nexperia. Inmiddels in Chinese handen gekomen herzien verscheidene overheidsinstanties hun werkrelatie met het bedrijf.

Van Philips naar Wingtech Technology

Nexperia zag het levenslicht als onderdeel van chipmaker NXP, wat zelf ooit ontstaan is binnen Philips. In 2017 werd Nexperia afgestoten door NXP om vervolgens een zelfstandig bedrijf te worden. Nexperia focust zich vooral op de ‘nuts and bolts’ van het fabricageproces van chips, waaronder bijvoorbeeld relatief simpele schakelaars. Maar die schakelaars vinden wel hun weg naar een zeer breed scala aan producten: van telefoons tot auto’s.

Een klein detail is wel dat toen Nexperia een zelfstandig bedrijf werd, het in handen kwam van een consortium aan Chinese investeerders. Inmiddels is Nexperia een…