Nederlandse acteur overlijdt plotseling op de set van een serie

Ben Ramakers, bekend van talloze rollen op het scherm en het toneel, is op 69-jarige leeftijd overleden. De acteur blies op natuurlijke wijze zijn laatste adem uit tijdens het filmen van de NTR-BNNVARA-serie Elixer. Zijn familie deelde mee dat Ramakers stierf terwijl hij deed wat hij het liefste deed: acteren.

Oorlogswinter

Ramakers’ bijdrage aan de Nederlandse film- en televisiewereld is aanzienlijk Hij vervulde onder meer rollen als commissaris in ‘Unit 13’, de directeur in ‘Meiden van De Wit’ en de vader van Connie Palmen in ‘I.M.’. Hij had ook bijrollen in populaire films als ‘Abeltje’, ‘Lek’, ‘Sint’ en ‘Oorlogswinter‘.

Ook op het podium liet Ramakers zijn sporen na. Na zijn opleiding aan de Toneelacademie Maastricht speelde hij bij Orkater, Theater Nomade en Het Nationale Toneel. Zijn rol als farao in de musical ‘Aida’ is slechts een van de vele hoogtepunten in zijn theatercarrière.