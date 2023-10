Nederlands pensioensysteem is weer beste ter wereld

Leestijd: < 1 minuut

Het Nederlands pensioensysteem is wederom gekroond tot het beste ter wereld volgens het Amerikaanse consultancybureau Mercer en het CFA Institute voor beleggers. In de afgelopen jaren heeft Nederland vaker de toppositie ingenomen in de jaarlijkse index die deze organisaties opstellen voor wereldwijde pensioenstelsels, hoewel IJsland vorig jaar net iets hoger scoorde.

Er zijn veranderingen op komst in het Nederlandse pensioenstelsel. In plaats van een gezamenlijke pensioenpot, zal er voornamelijk sprake zijn van individuele pensioenpotjes. Mercer en het CFA Institute menen dat het Nederlandse pensioenstelsel “zeer capabel is in het leveren van uitstekende uitkeringen” gedurende deze transitie.

Bovendien prijzen de organisaties het toezicht op het Nederlandse pensioenstelsel en stellen ze dat de beleggingsportfolio goed geregeld is volgens Mercer en het CFA Institute.

Margaret Franklin van het CFA Institute geeft aan dat de hoge inflatie en…