Nederlands elftal trekt met 1.714.000 relatief weinig kijkers tegen Griekenland

Het Nederlands elftal won afgetekend met 3-0 van Griekenland donderdagavond in Eindhoven. De formatie van Ronald Koeman werd gesteund door een uitverkocht Philips Stadion, maar vanaf de bank thuis was er relatief weinig support.

Er zaten ‘slechts’ 1.714.000 mensen voor de buis om Oranje te zien winnen van Griekenland. Dat blijkt uit informatie van voormalig SBS6-programmadirecteur Tina Nijkamp. Ter vergelijking: de interlands hiervoor in de EK-kwalificatiereeks tegen Frankrijk (2.679.000) en Gibraltar (2.234.000) scoorden beduidend beter.



Artikel gaat verder onder video



Mogelijk had een deel van Nederland minder vertrouwen in een goede afloop, nadat de duels in de Nations League – die overigens ook al veel minder goed werden bekeken – ook niet overtuigend werden gespeeld door de mannen van bondscoach Ronald Koeman. Voor de keuzeheer was dat reden om na de vier interlands onder zijn leiding van systeem te wisselen en met succes: Griekenland werd probleemloos verslagen…

