Nederlands Crypto Beurs Bitvavo Bereikt Mijlpaal van 200 Crypto’s

Bitvavo, één van de grootste crypto exchanges van Europa, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt door het aanbieden van 200 cryptomunten op hun handelsplatform. Deze prestatie werd aangekondigd in een recent uitgebracht persbericht en volgt op de toevoeging van vier nieuwe assets in de afgelopen week, waaronder Worldcoin, Sui, dYdX, Optimism en memecoin Pepe.

Crypto voor Iedereen

“Bitvavo wil mensen de mogelijkheid geven om de wereld van crypto te verkennen,” aldus het bedrijf in een verklaring. “Dit maakt ons één van de grootste crypto exchanges in Europa op basis van ons tokenaanbod en EUR-handelsparen.”

Het platform is vooral gericht op het toegankelijk maken van cryptocurrency-handel. “Om dit doel te realiseren, voegen we steeds nieuwe assets toe aan Bitvavo, en dit zullen we natuurlijk blijven doen,” merkt het bedrijf op.

Transparantie en Veiligheid

Een van de speerpunten van Bitvavo is het bieden van lage en transparante handelskosten. Het…