Nederlanders: Fransen niet gastvrij. | Wereldreizigersclub

Amsterdam, 28 mei 2023 – Ga je op vakantie naar Frankrijk deze zomer? Dan kom je misschien wel Fransen tegen die niet veel ophebben met les Néerlandais. Wij voelen ons op vakantie het minst welkom in Frankrijk, zo blijkt althans uit een onderzoek van Interhome onder ruim 1200 Nederlanders. De inwoners van het land van de kaas en wijn vinden wij namelijk het minst gastvrij.

Interhome is een aanbieder van vakantiehuizen, appartementen en chalets en deed een groot onderzoek naar de vakanties van Nederlanders. Gastvrijheid was hierin één van de grote thema’s. Opvallend is dat Nederlanders ná de Fransen hun eigen landgenoten op de tweede plek zetten als het gaat om slechte gastvrijheid.

Goof Lukken, expert op het gebied van toerisme en vrije tijd van de Breda University, denkt dat Nederlanders moeite hebben met elementen uit de sterke Franse cultuur. “Veel Fransen passen zich niet aan. Die verwachten dat de toeristen dat doen. Fransen zijn enorm trotse mensen. Dat zie je…