Nederlander Micky van de Ven staat in Premier League stijf op 1 met zéér opvallende statistiek

Het opkomende talent Micky van de Ven speelt beter en beter. Hij verbreekt zelfs records en staat nu op de 1e plaats in deze categorie die niemand had verwacht…

Het opkomende talent Micky van de Ven speelt sinds het voetbalseizoen 2023/2024 bij Tottenham Hotspur. Hij is gekocht van Wolfsburg voor maar liefst 40 miljoen euro. Micky is pas 22 jaar, maar speelt nu al erg goed. Hij verbreekt zelfs al records in de Premier League. De Premier League wordt door (bijna) iedereen wel gezien als de grootste en beste voetbalcompetentie. De boomlange Nederlandse verdediger heeft een nummer 1 plaats op zijn naam weten te zetten. De categorie waarin hij dit doet had waarschijnlijk niemand verwacht. Hij is dit seizoen namelijk de snelste speler van de hele competitie! Met een topsnelheid van maar liefst 37.38 kilometer per uur is hij iedereen te snel af. Dit terwijl er grote namen in de competitie spelen zoals de razendsnelle Mohammed Salah en Szoboszlai.

Micky van de Ven in de Nederlandse…