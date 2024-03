‘Nederland zal om uitlevering vragen’ – Voetbal International

Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft bevestigd dat Quincy Promes is aangehouden in de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland zal om uitlevering vragen.

Op de website van het OM staat dat een 32-jarige man, woonachtig in Moskou, ‘na een constructieve samenwerking tussen de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten en Nederland’ is aangehouden in Dubai. De 32-jarige Promes, speler van Spartak Moskou, kreeg twee celstraffen opgelegd door een rechtbank in Amsterdam. Dit was voor zijn betrokkenheid bij cocaïnehandel en een steekincident met een familielid.