Nederland start Nations League thuis tegen Bosnië en Duitsland – Voetbal International

Het Nederlands elftal begint en eindigt het nieuwe seizoen in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina. In de tweede speelronde wacht de eerste confrontatie met Duitsland.

Nederland werd donderdag bij de loting voor de Nations League ingedeeld in een groep met Duitsland, Bosnië en Hongarije. Bondscoach Ronald Koeman sprak daar na afloop zijn tevredenheid over uit. ‘Het had slechter gekund’, zei de trainer in een eerste reactie.