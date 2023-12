Nederland raakt Frankrijk uit zicht op de Coëfficiëntenranglijst

Nederland is Frankrijk definitief uit het zicht verloren als het gaat om de vijfde plaats in de coëfficiëntenstrijd. Virtueel was Frankrijk al over Nederland heen, maar daarbij ging AZ deze week ook nog een uit Europa, terwijl Frankrijk alle deelnemers nog heeft. Daarbij werden ook nog wat bonuspunten gepakt door de Franse clubs.

Vanuit Nederlands perspectief was het een wisselende week. Het puntje van PSV tegen Arsenal was een bonuspuntje (+0.200), maar de nederlaag van Feyenoord in de Champions League bij Celtic kwam hard aan. Beide clubs blijven in tegenstelling tot AZ echter wel in Europa actief. De formatie van Pascal Jansen bracht vorig seizoen veel punten binnen in de Conference League, maar kan dat niet meer doen na de nederlaag tegen Legia Warschau. Ajax (+-0.400) kan die rol overnemen, na de zege op AEK Athene.



Prestaties Frankrijk

RC Lens won van Sevilla (+0.333) en bleef daardoor actief in de Europa League: dat was de eerste…