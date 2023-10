Nederland naar een CO₂ vrije toekomst zonder benzine- en dieselauto’s

Het komt steeds vaker voor dat grote steden in Europa diesel- en benzineauto’s verbannen. Dit heeft te maken met de leefbaarheid in de steden en de gezondheid van de bewoners. Daarnaast stoten deze auto’s met verbrandingsmotoren ook broeikasgassen uit, wat zowel schadelijk is voor het milieu als voor de gezondheid van de mens. Daarom streeft Europa naar een CO₂-vrije toekomst in 2050. In dit artikel lees je over hoe Europa dit doel nastreeft en hoe haalbaar deze plannen zijn.

Amsterdam neemt maatregelen

In Nederland zijn er al verschillende milieuzones aangelegd, zoals in Utrecht, Rotterdam en Arnhem. Eerder heeft Amsterdam nieuwe maatregelen ingevoerd rondom het toelaten van benzine- en dieselauto’s. Vanaf 2020 mogen binnen de A10 geen dieselauto’s ouder dan 15 jaar komen. Vanaf 2025 zijn vrachtwagens, bestelwagens, taxi’s, touringcars en OV bussen niet langer welkom binnen de A10. In 2030 moet de bebouwde kom helemaal vrij zijn van voertuigen die op…