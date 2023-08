Nederland krijgt geen coëfficiëntenopsteker van Panathinaikos

Panathinaikos is er niet in geslaagd om Nederland nóg een enorme coëfficiëntenmeevaller te bezorgen. Nadat de Griekse club eerder het Franse Olympique Marseille uit de voorronde van de Europa League kegelde, lukte het niet om hetzelfde te doen over twee duels met het Portugese Sporting Braga.

In het heenduel ging de ploeg van basisklant Tonny Vilhena en Bart Schenkeveld (invaller) met 2-1 onderuit in Portugal en in de return begonnen de Grieken aardig, maar omdat het lang doelpuntloos bleef, moest Panathinaikos veel risico’s gaan nemen. Voormalig PSV-aanvaller Bruma besliste het tweeluik in de counter (zie onder), door vanaf de linkerkant met de binnenkant van de voet raak te schieten: 0-1. Tot overmaat van ramp kreeg Juankar nog een rode kaart (twee keer geel) vanwege commentaar op de leiding.



Dat Sporting Braga de groepsfase van de Champions League haalt, is al een coëfficiëntendomper voor Nederland, omdat het een forse bonus…