Nederland is grootste importeur zonnepanelen, vooral uit China

Nederland was vorig jaar ‘s werelds grootste importeur van zonnepanelen. De totale waarde van alle zonnepanelen die ons land binnenkwamen bedroeg bijna 12 miljard euro, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is ongeveer 2 miljard euro meer dan de op één na grootste importeur, de Verenigde Staten, aan zonnepanelen binnenhaalde.

Dat een klein land als Nederland zoveel zonnepanelen importeert, komt onder andere doordat het grootste deel direct weer wordt geëxporteerd. Ongeveer 60 procent van de geïmporteerde panelen ging vrijwel direct opnieuw de grens over, vaak naar andere lidstaten van de Europese Unie.

Ten opzichte van 2021 steeg de import ook sterk. Uitgedrukt in euro’s ging het om meer dan een verdubbeling, want de prijzen voor zonnepanelen stegen fors door de grote vraag. De torenhoge prijzen voor gas en elektriciteit als gevolg van de oorlog in Oekraïne maakten het aantrekkelijker om te verduurzamen. In gewicht nam de…