Nederland in rouw: Nick en Simon opnieuw uit elkaar

Het bekende Volendamse exportproduct Nick en Simon nam in 2022 afscheid van hun fans met een reeks emotionele concerten in Ahoy. Deze optredens betekende het einde van hun lange muzikale samenwerking. En hoewel ze oorspronkelijk van plan waren hun televisiecarrière voort te zetten, lijkt dat plan nu ook van de baan.

The Beatles

Televisie-expert Tina Nijkamp liet aan Shownieuws weten dat er geen nieuwe tv-projecten gepland staan voor Nick & Simon. Hun laatste televisie-optreden was in het AVROTROS-programma ‘Nick, Simon en Kees: The Beatles – Magical Mystery Tour’, waarin ze zich verdiepten in het leven van The Beatles.

Kameraden

In een openhartig gesprek met Renze Klamer vertelde Simon Keizer over zijn relatie met Nick Schilder. “We zijn meer kameraden in muziek dan beste vrienden”, zei hij. Ze komen niet vaak bij elkaar over de vloer, maar hun vriendschap blijft sterk in het dagelijkse leven.

Mager cijfer

