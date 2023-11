Nederland blijft in recessie na nieuwe economische krimp

Leestijd: < 1 minuut

De Nederlandse economie heeft in het derde kwartaal van 2023 een krimp van 0,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal ervaren, wat het land technisch in een recessie brengt. Deze recessie wordt gedefinieerd door twee opeenvolgende kwartalen van economische achteruitgang.

De krimp werd mede veroorzaakt door lagere investeringen van bedrijven in machines, gebouwen en vervoersmiddelen. Energiebedrijven, die vorig jaar nog profiteerden van hoge prijzen, droegen dit jaar significant bij aan de daling, net als de sectoren sport, cultuur en recreatie.

Perspectieven en Vergelijkingen

CBS-econoom Peter Hein van Mulligen verwacht dat de economische neergang zich in het huidige kwartaal zal voortzetten, gelet op het lage consumentenvertrouwen en de stagnatie in de industrie. Hoewel de overheidsuitgaven zijn toegenomen, is er geen indicatie dat Nederland op weg is naar een economische crisis. De arbeidsmarkt blijft krap en het aantal faillissementen is…