Nederland blijft achter bij Europese verkoop elektrische auto’s

Nederland loopt achter in de verkoop van volledig elektrische auto’s vergeleken met veel andere Europese landen, zoals blijkt uit de meest recente gegevens van de Europese autobrancheorganisatie ACEA.

In oktober 2023 werden in Nederland 8.268 elektrische auto’s verkocht, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar. Echter, in de gehele Europese Unie was de stijging aanzienlijk hoger, met een toename van ruim 36% in de verkoop van deze voertuigen.

Oorzaken van Verminderde Groei in Nederland

De relatief matige groei van de verkoop van elektrische auto’s in Nederland kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder veranderingen in het fiscale beleid.

Zo zal er binnen enkele jaren wegenbelasting geheven gaan worden op elektrische auto’s, wat extra kosten met zich meebrengt vanwege het hogere gewicht van deze voertuigen. Daarnaast speelt de onzekerheid over de laadkosten een rol, en vinden veel particulieren elektrische…