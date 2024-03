NEC plaatst zich na verlenging ten koste van SC Cambuur voor de finale van de KNVB Beker

De eerste halve finale van de KNVB Beker is een prooi gebleken voor NEC. De ontmoeting met SC Cambuur was een chaotische. Het ging continu heen en weer en er was niet één partij duidelijk de betere. De ploeg uit Leeuwarden opende in de eerste helft de score, maar na de gelijkmaker in de tweede helft trok NEC in de verlenging aan het langste eind: 1-2. De Nijmegenaren kunnen zich gaan opmaken voor een wedstrijd om de felbegeerde dennenappel, op 21 april in De Kuip.

Aan het Cambuurplein was de sfeer voor de wedstrijd enorm goed. Alles werd uit de kast gehaald voor de wedstrijd van het jaar. Enorm veel vuurwerk, veel vlaggen en de nodige vocale ondersteuning. Zowel het thuispubliek als de uitsupporters hadden een enorme sfeeractie voorbereid, voor hun belangrijkste wedstrijd van het seizoen tot nu toe.



In de eerste twintig minuten kwam het gevaar vooral van de gasten uit Nijmegen. Koki Ogawa schoot op de paal, en Sontje Hansen zag zijn bal…