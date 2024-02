NEC laat Mattsson voor recordbedrag vertrekken – Voetbal International

NEC gaat Magnus Mattsson op de slotdag van de winterse transferperiode kwijtraken. Lang leek een overgang naar FC Kopenhagen er niet van te komen, maar de Deense smaakmaker had zijn zinnen gezet op een transfer. NEC werkt op het laatste moment toch mee en incasseert een recordbedrag voor de aanvallende middenvelder.

Van de eerste biedingen van Kopenhagen werd NEC niet bepaald warm, maar de Deense topclub bleek standvastig en zette door. Het laatste bod van de club was voor NEC niet te weigeren. Voor de Nijmeegse club is een vertrek van Mattsson een sportieve aderlating, maar de transfer gaat wel de boeken in als de duurste uitgaande ooit voor NEC.