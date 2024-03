‘Napoli denkt aan oud-Feyenoorder Szymanski, Fenerbahçe verlangt recordtransfersom’

Napoli heeft volgens Italiaanse én Turkse media concrete belangstelling in . De 24-jarige Pool werd vorig seizoen met Feyenoord kampioen van Nederland, maar speelt sinds afgelopen zomer bij het Turkse Fenerbahçe. Die club zou hij na één jaar voor een recordbedrag weer mogen verlaten.

Feyenoord-trainer Arne Slot had Szymanski graag voor zijn club willen behouden, maar de huurling werd door zijn eigenlijke werkgever, Dinamo Moskou, uiteindelijk voor een kleine tien miljoen euro verkocht aan Fener. In Turkijke, waar hij onder meer samenspeelt met voormalig Ajax-aanvoerder Dusan Tadic, is de Poolse aanvallende middenvelder uitstekend op dreef. In alle competities trof hij in 41 wedstrijden inmiddels twaalf keer doel en was hij bovendien verantwoordelijk voor veertien assists.



Artikel gaat verder onder video



Daarmee zou Szymanski dus de interesse van Napoli hebben getrokken, meldt onder meer de Italiaanse krant Corriere Dello Sport. Ook het Turkse Fanatik maakt melding…