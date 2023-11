Naomy van Beem gaat los in de auto met Rico Verhoeven na gevecht

Rico Verhoeven heeft zijn veelbesproken gevecht tegen Tariq Osaro gewonnen en wordt door zijn vriendin Naomy van Beem flink aangemoedigd.

Naomy van Beem zorgt goed voor Rico Verhoeven

De vriendin van Rico Verhoeven zorgt natuurlijk wel goed voor de kickbokser. Toen Rico er met de winst tegen Tariq vandoor ging, zorgde zijn vriendin er wel voor dat hij een heerlijk avondje tegemoet kwam. Samen vertrokken ze in de auto. Noamy maakte daar dit filmpje om aan te geven hoe trots ze was op Rico. De kampioen heeft het maar weer mooi voor elkaar met zo’n knappe vriendin achter hem. De blondine zorgt in ieder geval goed voor Rico. Ze is dan ok ontzettend trots op de prestaties van haar vriend.

Rico en Naomy zijn ontzettend lief voor elkaar

Niet alleen na het gevecht met Tariq, maar ook in de aanloop naar het glorieuze event was Naomy ontzettend lief voor haar vriendje. Ze nam hem even in haar armen om hem moed in te spreken. En dat lijkt duidelijk geholpen te hebben, want Rico wist…