Nanotechnologie: minuscule tech, grote gevolgen

Nanotechnologie is een nieuwe wetenschap die regelrecht uit de wereld van sciencefiction lijkt te komen. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar wat kan er straks allemaal? In een wereld waar alles groter en opzichtiger lijkt te worden, draait het bij nanotechnologie juist over het kleine. Het richt zich op het onzichtbare en duikt diep in het hart van de materie. Letterlijk en figuurlijk. Voor veel mensen klinkt ‘nanotechnologie’ als iets uit een sciencefictionfilm. Hoewel de naam iets heel unieks en exotisch met zich meebrengt, is deze tak van de wetenschap in werkelijkheid heel erg concreet. Het betreft de studie en toepassing van dingen die zo klein zijn dat ze bijna onvoorstelbaar worden. De wortels van nanotechnologie kunnen worden herleid tot de jaren 50 van de vorige eeuw, toen wetenschappers begonnen te…