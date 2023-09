Nacon Revolution 5 Pro controller heeft Hall effect sticks en trekkers

De Nacon Revolution 5 is een luxe game controller met Hall effect joysticks en trekkers voor PlayStation 4, 5 en PC, die zeer aanpasbaar is.

Game controllers met Hall effect sticks mogen zich in warme belangstelling verheugen. Daarmee heeft de Nacon Revolution 5 Pro sowieso al eens streepje voor op Sony’s eigen DualSense controller, die wél gevoelig is voor stick drift.

Nu zijn ook sticks en trekkers met Hall effect niet helemaal immuun voor dit fenomeen, maar zonder fysiek contact tussen bewegende delen is de kans wel een stuk kleiner. Bovendien heeft de Nacon Revolution 5 Pro nog de nodige andere voorzieningen om gamers te verleiden. Eén daarvan is een opmerkelijke: de controller heeft min of meer een Xbox-layout, maar is bestemd voor pc, PlayStation 4 en PlayStation 5.

Nacon Revolution 5 Pro: duurzame, aanpasbare controller

Nacon meldt dat de Revolution 5 Pro een klimaatvriendelijk…