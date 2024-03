Nachtmerrie voor Elodie Verweij: Komt haar baan in gevaar door deze blunder?

Elodie Verweij staat zwaar voor paal bij haar nieuwe werk. Zal ze zich na deze grote fout nog wel durven te vertonen?

Elodie Verweij heeft de plank volledig misgeslagen bij haar nieuwe werk. Ze is sinds een aantal weken politiek verslaggeefster bij het AD. Hier dacht ze even een flinke primeur in bezit te hebben. Helaas viel ze hiermee totaal door de mand. Zal ze zich na deze grote fout nog wel durven te vertonen bij haar collega’s? En de rest van de Nederlanders die het nieuws een beetje bijhouden?

Haar ‘grote nieuwtje’ was namelijk niet zomaar iets. Ze beweerde namelijk dat Hans Hoogervorst, oud VVD-er, premier zou willen worden van Nederland. Elodie zou met hem aan de telefoon hebben gesproken, waarbij Hans gezegd zou hebben dat hij graag premier wilde worden. Elodie schreef hier een artikel over en publiceerde deze. Het AD maakte daarna een nog grotere fout door het artikel als een pushbericht te sturen. Hierdoor kregen veel Nederlanders een melding van het urgent…