NAC-publiek laat zich van zijn slechtste kant zien: ‘Kansloze bedoening, ongelooflijk’

De wedstrijd tussen De Graafschap en NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie is tijdelijk gestaakt in de eerste helft. Na ruim een halfuur spelen gooiden meegereisde NAC-supporters vuurwerk op het veld. Daarop besloot scheidsrechter Ingmar Oostrom de spelers mee naar binnen te nemen. De wedstrijd lag uiteindelijk een kwartier stil.

“Iedereen weet wat er gebeurt in zo’n geval: we moeten naar binnen”, licht Oostrom toe voor de camera van ESPN. “Hartstikke zonde, denk ik. Je moet de gelegenheid geven aan het veiligheidspersoneel om de situatie op orde te krijgen, maar ik wil zo weer verder.” Een kwartier na het stilleggen van de wedstrijd floot Oostrom weer voor de hervatting daarvan. Het stond 0-0 op het moment van de staking.



Hans Kraay junior, als analist aanwezig op De Vijverberg, vreest dat zulke incidenten niet uit te bannen zijn. “Ik heb de indruk dat we hier niet van af komen. Als Marianne van Leeuwen deze strategie wil…