NAC neemt dankzij knappe comeback wraak op FC Emmen – Voetbal International

Als het aan Jean-Paul van Gastel had gelegen, zat hij zaterdag niet eens op de bank bij NAC. De trainer van de Brabantse club had zijn zinnen gezet op een vertrek naar Besiktas, waar Giovanni van Bronckhorst hem wilde hebben als assistent. NAC ging echter voor een vertrek liggen, waardoor Van Gastel aanbleef .

In Emmen moest de trainer het stellen zonder onder anderen Boy Kemper, Javier Vet en Clint Leemans, die alle drie langdurig geblesseerd zijn. Zonder het drietal kwam NAC al vroeg op achterstand. Spits Piotr Parzyszek legde de bal af en Jari Vlak tikte de 1-0 binnen. De middenvelder van Emmen zorgde later in de eerste helft ook voor 2-0. Zijn schot werd van richting veranderd en vloog in het doel.