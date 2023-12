Naar déze artiest luisterde Nederland dit jaar het meest op Spotify

Spotify heeft de jaarlijkste streamingsdata gepubliceerd. Daaruit blijkt wie de best beluisterde artiesten zijn en welke nummers zijn grijsgedraaid. D’n Hollanders hebben hun oren tot bloedens toe belast met het gebalk van Taylor Swift, blijkt zo.

Best beluisterd

Taylor Swift is de best beluisterde artiest van Nederland in 2023. Daarmee staat er voor het eerst in 11 jaar tijd weer een vrouw bovenaan de luister-ranglijst. Het nummer ‘Stiekem’ van Maan en Goldband werd het meeste afgespeeld. ‘Geuze en Gorgels’, de show van Monica Geuze en Kaj Gorgels, was de favoriete podcast van dit jaar.

Nederland on top

Het blijkt dat artiesten van eigen bodem goed in de smaak vallen dit jaar. De helft van de top 10 meest beluisterde zangvogels heeft een Nederlands paspoort. Ook werd er in 2023 meer naar muziek van Hollanders geluisterd dan voorgaande jaren.

Wereldwijd

