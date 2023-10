Naaktfilmpje Maxime Meiland uitgelekt: ‘Opzoek naar bevestiging’

In de NPO-serie ‘Who’s That Girl‘ vertelt een handjevol influencers over hun semi barre jeugd, maar hoe ze uiteindelijk hun vleugels spreidde en de top bereikte. Maxime Meiland is ook een van die hoogvliegers. Zij doet in de aflevering van vanavond een paar pijnlijke gebeurtenissen uit de doeken.

Martien uit de kast

Maxime blikt in deze aflevering terug op haar kindertijd en de hobbelige weg naar volwassenheid. Natuurlijk komt hierin aan bod hoe haar vader de kastdeuren openbrak en zijn seksualiteit ging ontdekken in het nachtleven van Amsterdam. Dit heeft diepe wonden achtergelaten bij Maxime, die haar moeder op jonge leeftijd troost moest bieden. In diezelfde tijd dat haar vader de bloempjes buiten zette in de hoofdstad, overkwam Maxime nog iets heftigs.

Naaktfilmpje

Een zelfgeschoten naaktfilmpje verspreidde zich door de hele school. “Ik was toen 13/14, dus echt heel jong nog,” blikt Meiland terug op het voorval. “Ik was met een jongen op MSN aan…