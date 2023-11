Na koersdreun staat ABN Amro nu op sterke steun

Het aandeel ABN Amro Bank N.V. (ABN) eindigde op 11,94 euro na een daling van 9,2%.

Investtech: “Het aandeel verbrak hiermee de eerdere top van 2 januari en bereikte een nieuwe laagste jaarkoers. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 222 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat zeven keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

De reactie heeft te maken met de opbouw van het kwartaalresultaat, dat met 2% steeg tot 759 miljoen euro. Beleggers zijn vooral bang dat het einde van het tijdperk van het goedkope geld van de ECB negatieve gevolgen zal hebben voor de rentemarge. De rentebaten van 1,5 miljard euro waren 100 miljoen minder dan verwacht, wat geen rechtvaardiging is voor de koersdaling van 9,2%.

Voor het aandeel ligt een steun op 11,50 euro. De daarop volgende ligt op 8,80 euro, maar een daling naar…