Na Fed en ECB: lange rente omlaag en euro/dollar stabiel

De Fed heeft de rente gisteren niet gewijzigd. Dat sluit aan op het beleid van de ECB. De Visie van de economen van de ABN Amro.

Tijdens de beleidsvergadering van oktober heeft de ECB de rentetarieven niet veranderd. Dit was in lijn met onze verwachtingen en die op de financiƫle markten. Nadat de rente sinds juli 2022 in tien opeenvolgende stappen met maar liefst 450 basispunten (bp) is verhoogd, lijkt de centrale bank genoeg te hebben gedaan. In de persverklaring klonk ECB president Lagarde vrij somber over de economische vooruitzichten. Ze zei dat de economie nog een tijdje zwak zou blijven en dat de arbeidsmarkt begon te verslechteren. Ook refereerde ze aan de gevolgen van de sterke stijging van de lange rente in de afgelopen weken. Deze stijging was grotendeels het gevolg van ontwikkelingen in de VS, maar heeft ook een verkrappend effect op de financieringscondities in de eurozone.

De ECB lijkt ook meer vertrouwen te hebben dat het inflatiedoel van 2% op de middellange termijn…