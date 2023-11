Na de val van Leeds komt Crysencio Summerville volledig tot bloei – Voetbal International

Een podium lager dan waar hij hoopte te zijn, eist Crysencio Summerville dit seizoen de hoofdrol op. De 22-jarige aanvaller van Leeds United was in het Championship al direct betrokken bij meer dan tien goals en mag zich Speler van de Maand noemen. Een blik op zijn prestaties.

Iedereen op Elland Road wist wat komen ging toen het doek viel in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur op de laatste speeldag van vorig seizoen. De val naar het Championship zou een leegloop tot gevolg hebben. Amerikaans international Tyler Adams werd voor meer dan 25 miljoen euro aan AFC Bournemouth verkocht en Spaans international Rodrigo vertrok naar Al-Rayyan in Qatar. Opvallend was het hoge aantal huurdeals, ongetwijfeld ingegeven door de hoop op een snelle terugkeer naar het hoogste niveau. Liefst acht spelers uit de A-selectie verlieten Elland Road op huurbasis, onder wie voormalig Feyenoorder Luis Sinisterra (AFC Bournemouth) en ex-Ajacieden Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach) en…