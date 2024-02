Na de cijfers, wie is de beste keus: Uber of Lyft?

Taxi-app bedrijven Uber en Lyft maakten in de afgelopen dagen allebei hun jaarcijfers over 2023 bekend. Die vielen niet tegen, blijkt uit de analyses van Morningstar-analist Ali Mogharabi, die beide Amerikaanse taxi-apps volgt. Om met Lyft te beginnen, dat Nederlandse beleggers misschien niet goed kennen, omdat het hier niet actief is: het aantal taxiritten dat via deze taxi-app besteld en uitgevoerd werd nam toe, net als het aantal chauffeurs dat voor Lyft rijdt.

Inmiddels is Lyft (LYFT) in de Verenigde Staten nummer twee op het gebied van gedeelde taxiritaanbieders en dat is best een prestatie. Maar het Californische bedrijf heeft wel grote moeite om geen marktaandeel te verliezen aan de onbetwiste nummer één op de taxi-app markt: Uber.

Ook wijst analist Mogharabi erop dat Lyft minder is gaan verdienen per taxirit. Deze zogeheten take rate daalde in het laatste kwartaal van 2023 van 37% naar 33% van de ritprijs. Dat zou er op kunnen wijzen dat Lyft meer moet betalen om nieuwe…

