Na de cijfers: is Arm Holdings onder- of…

Arm Holdings (ARM) heeft op 7 februari zijn resultaten gepubliceerd en die waren boven verwachting. Het bedrijf zelf verhoogde de verwachtingen voor het lopende boekjaar 2023-2024 dat ultimo maart eindigt.

Arm wint marktaandeel langs vele verticale lijnen in sectoren en dit helpt om de activiteiten te diversifiëren naast de mobiele markt. Die was een paar jaar gelden nog goed voor tweederde van de inkomsten en dat is verschoven naar eenderde nu. De belangrijkste groeimotoren zijn de cloud en de auto-industrie.

Arm verhoogt zijn royaltytarieven. Het was al bekend dat het bedrijf dit zou doen, maar het management bevestigde dat de royaltytarieven voor de nieuwste architectuur v9 het dubbele zijn van die voor v8; dat was een verrassing. Dat levert het bedrijf meer op, wat samen met meer chips en meer inhoud per chip positief zal zijn. Door deze verhoging kan Arm een groter stuk van de waardeketen pakken. Arm heeft in het verleden juist erg weinig gepakt als je kijket naar de waarde…

