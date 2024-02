Na de cijfers, is aandeel Palantir koopwaardig?

Palantir heeft sterke resultaten geboekt in het voorbije kwartaal, met een goed momentum voor zijn platform voor kunstmatige intelligentie in de Amerikaanse commerciële markt. Wij zien dit als een veelbelovende vooruitlopende indicator, aangezien deze klanten vaak vroege gebruikers zijn van softwareoplossingen, eerder dan hun wereldwijde collega’s.

Er lijkt een duidelijke afbakening te zijn tussen het fundamenteel gerichte perspectief op Palantir en hoe de markt in algemene zin het aandeel waardeert. Wij zijn erg positief over het bedrijf, maar we kunnen de huidige marktprijs niet rechtvaardigen. Hoewel onze schattingen voor de korte termijn hoger zijn dan de consensus voor zowel omzetgroei als winstgevendheid, ligt onze schatting van de reële waarde duidelijk onder de brede consensus.

We zagen eerder het aandeel Palantir noteren tegen beurskoersen die hoge multiples impliceerden, voordat de wind uit de zeilen (en de verkopen) werd genomen, dus we zijn op onze hoede voor een…

Lees verder bij www.morningstar.nl