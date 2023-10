Na 16 jaar is de Logitech Wave Keys de eerste echt nieuwe Wave

De Logitech Wave Keys is een stuk smaller dan de originele Wave uit 2007

16 jaar: zo lang duurde het voordat Logitech een echt nieuwe versie van het Wave toetsenbord uitbrengt. Nu is het zover. De Logitech Keys Wave is geheel vernieuwd, maar de essentie is volgens de makers behouden.

Waarom brengt Logitech na 16 jaar een opvolger uit van een toetsenbord? Een betere vraag zou zijn: waarom nu pas? De Logitech Wave verwierf vanaf 2007 een trouwe schare fans. De gebogen, golvende layout van de toetsen zorgt voor een natuurlijker positie van de handen, zonder dat de gebruiker moet wennen aan een ‘echt’ gebroken toetsenbord. Dat is kenmerkend voor de meeste ergonomische toetsenborden, zoals de grootste concurrent, het Microsoft Natural Keyboard 4000. De Logitech Wave Keys lijkt in veel opzichten op de illustere voorganger (die ondergetekende voor het laatst in 2009 onder handen had), maar is ook flink vernieuwd.

Logitech Wave Keys: zelfde concept, maar…