Mysterieuze MSI Limited Series moet gamers verleiden

The Limited Series, zo noemt MSI de op handen zijnde beperkte oplage van de eerste ‘drop’ van kortstondig verkrijgbare producten. Welke? Dat moet je afwachten….

In een van de meer cryptische persberichten die in onze mailbox belandden, laat MSI weten met ‘Limited’ producten te komen. Heel veel meer laat het niet los, maar over drie dagen moet er meer duidelijkheid zijn…

Het is geen geheim dat 2023 niet het beste jaar was voor wie consumentenelektronica of andere techproducten aan de man (v/m) wil brengen. Na een hausse in de coronajaren werden 2022 en dit jaar toch gekenmerkt door op zijn minst enige stagnatie, en vaak ook een dip. Fabrikanten moeten creatief zijn om de consument te verleiden in deze economisch onzekere tijden. Vermoedelijk is dat de achtergrond die je bij de aankondiging van MSI Limited producten in gedachten moet houden.

MSI Limited: beperkte oplages, voor gamers, van… ja, van wat eigenlijk?

Met “The Limited Series”,…