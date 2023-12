Muziekdienst Spotify gaat opnieuw honderden banen schrappen

Leestijd: 2 minuten

Muziekstreamingdienst Spotify gaat opnieuw honderden banen schrappen om de kosten te verlagen. Het bedrijf neemt daarbij wereldwijd afscheid van ongeveer 17 procent van zijn personeelsbestand. Dat komt neer op ongeveer 1500 arbeidsplaatsen.

Begin dit jaar kondigde Spotify al een reductie aan van 6 procent van de banen. Dat zou toen zijn neergekomen op bijna 600 van de circa 9800 arbeidsplaatsen. Vervolgens werd in juni bekend dat er nog eens zo’n 200 banen extra moesten verdwijnen.

Ondanks die eerdere pogingen om de kosten te verlagen, geeft het bedrijf volgens topman Daniel Ek nog steeds te veel uit. “We hebben nog steeds te veel mensen”, stelt hij in een verklaring op de website.

Hoge tarieven

In oktober meldde Spotify nog dat het er steeds meer luisteraars bij kreeg. Spotify slaagde er in het zomerkwartaal ook in om met zijn bedrijfsresultaat eindelijk weer zwarte cijfers te schrijven. Dat was mede te danken aan hogere tarieven. In juli…